Achille Lauro debutta nella moda | è il nuovo direttore creativo di Dondup
Achille Lauro ha annunciato su Instagram di essere diventato il nuovo direttore creativo di Dondup. L’artista ha comunicato di aver iniziato questa collaborazione, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia riguarda il suo debutto nel settore della moda, in qualità di responsabile della direzione creativa del marchio. Non sono stati diffusi ulteriori elementi riguardo alle modalità dell’accordo o ai progetti futuri.
“Sono felice di annunciare che da oggi entrerò a far parte della famiglia Dondup come Direttore Creativo”, ad annunciarlo su Instagram è stato Achille Lauro.Il cantante romano, prossimo al suo tour estivo che lo vedrà protagonista anche a Roma il prossimo 10 giugno, con un live allo Stadio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Achille Lauro - nuovo singolo (anteprima)
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