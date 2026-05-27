Achille Lauro debutta nella moda | è il nuovo direttore creativo di Dondup

Notizia in breve

Achille Lauro ha annunciato su Instagram di essere diventato il nuovo direttore creativo di Dondup. L’artista ha comunicato di aver iniziato questa collaborazione, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia riguarda il suo debutto nel settore della moda, in qualità di responsabile della direzione creativa del marchio. Non sono stati diffusi ulteriori elementi riguardo alle modalità dell’accordo o ai progetti futuri.