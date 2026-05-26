Achille Lauro nella moda | è il nuovo direttore creativo di Dondup

Achille Lauro, noto cantante e artista, è diventato il nuovo direttore creativo di Dondup. La nomina è stata annunciata ufficialmente e Lauro ha iniziato a lavorare all’interno del team del marchio di moda. La sua posizione prevede la supervisione delle collezioni e delle scelte stilistiche del brand. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.

(Adnkronos) – Achille Lauro, nome d'arte di Lauro De Marinis, ha assunto il ruolo di direttore creativo del brand Dondup. Lauro presenterà la sua prima capsule collection il 15 giugno 2026 durante il suo concerto-evento allo stadio San Siro di Milano. Nel suo nuovo ruolo, guiderà l’ufficio stile di Dondup con la responsabilità di definire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro

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