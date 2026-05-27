Achille Lauro dalla musica alla moda | è direttore creativo di Dondup

Dondup ha annunciato la nomina di Achille Lauro come nuovo direttore creativo del marchio. La scelta riguarda il cantante e artista, noto per il suo stile eclettico. Lauro De Marinis avrà responsabilità sulla direzione artistica e sulle collezioni del brand. La collaborazione si inserisce nel percorso di Dondup di integrare elementi musicali e di moda. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda.

Dondup annuncia la nomina di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, come nuovo Direttore Creativo del brand. L’artista presenterà la sua prima capsule collection il 15 giugno 2026, in occasione del concerto-evento allo stadio San Siro di Milano. Nel suo nuovo incarico, Achille Lauro guiderà l’Ufficio Stile di Dondup, contribuendo a definire e interpretare la visione creativa del marchio attraverso le collezioni donna, uomo e accessori. Da sempre sinonimo di qualità, ricerca e attenzione ai dettagli, Dondup rappresenta l’eccellenza del Made in Italy e custodisce con orgoglio la tradizione e la cultura del denim. Grazie a un approccio innovativo e a uno spirito libero e anticonvenzionale, il brand si è affermato come uno dei nomi più apprezzati nel panorama del prêt-à-porter italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro

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