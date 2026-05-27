Acf l' Under 12 trionfa alla Spring Cup
L'Under 12 del club ha vinto la Spring Cup ad Arezzo. Questa è la seconda vittoria consecutiva in Coppa Toscana per la squadra. L'Under 17, invece, ha concluso il percorso nella Fase Nazionale con una sconfitta per 2-1 contro il Milan.
Arezzo, 27 maggio 2026 – Acf, l'Under 12 trionfa alla Spring Cup. Seconda vittoria consecutiva in Coppa Toscana per l'Under 17 UNDER 17 FASE NAZIONALE: MILAN – ACF AREZZO 2-1 Si chiude con una sconfitta di misura il percorso dell’Under 17 amaranto nella Fase Nazionale. La sfida contro il Milan resta in equilibrio per tutto il primo tempo. Nella ripresa è la formazione di Mister Spataro a sbloccare il match al 57’, grazie alla rete di Meniconi. Le padrone di casa trovano il pareggio venti minuti più tardi con Elshamy, che nel finale, all’89’, realizza anche il gol che decide l’incontro. Le amaranto concludono così il proprio percorso al quarto posto del girone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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