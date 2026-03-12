La Juventus ha vinto la Viareggio Women’s Cup per la quarta volta, battendo 2-0 la Rappresentativa Lnd nella finale giocata allo Stadio Bresciani. La partita si è conclusa con questa vittoria e il risultato finale ha determinato il successo della squadra bianconera. La finale si è svolta in un impianto situato in Toscana.

La Juventus ha conquistato per la quarta volta la Viareggio Women’s Cup, imponendosi 2-0 sulla Rappresentativa Lnd nella finalissima disputata allo Stadio Bresciani. Le reti sono state segnate da Enriconi e Bianchi nel primo tempo, siglando un successo che conferma il dominio delle bianconere in questa competizione estiva. L’incontro si è svolto a Viareggio sotto la direzione dell’arbitro Frazza di Schio, con una partita dove le sostituzioni tattiche hanno giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione del gioco. La formazione allenata da Marco Bruzzano ha mostrato superiorità tecnica fin dai primi minuti, mentre l’allenatore Canestro ha provato a rimediare con cambi tempestivi senza riuscire a sbloccare il risultato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus trionfa: 2-0 alla Lnd, quarta Viareggio Cup

Articoli correlati

Viareggio Cup: 0-0 a Fossone tra Westchester e LNDLo stadio Duilio Boni di Fossone ha ospitato ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026, l’incontro tra il Westchester United e la Rappresentativa LND valido...

Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile...

Approfondimenti e contenuti su Juventus trionfa 2 0 alla Lnd quarta...

Temi più discussi: Viareggio Women’s Cup, la Rappresentativa U20 conquista il pass per finale con la Juventus Primavera; Viareggio, debutto amaro per la Primavera femminile -; Viareggio Women's Cup, partite e giocatrici convocate della Rappresentativa Femminile per la Coppa Carnevale; Viareggio Women's Cup: la Rappresentativa U20 vince sul Milan, domani appuntamento con il Westchester United.

La Juventus trionfa per la quarta volta alla Viareggio Women’s Cup: battuta 2-0 la Rappresentativa LNDLa Juventus conquista per la quarta volta la Viareggio Women’s Cup, superando 2-0 la Rappresentativa LND nella finalissima disputata allo stadio ... calciotoscano.it

La Juventus vince la Viareggio Women's CupLa Juventus per il quarto anno di fila ha vinto la 7/a edizione della Viareggio Women's Cup superando in finale oggi allo stadio dei Pini 'Torquato Bresciani' di Viareggio (Lucca) la Rappresentativa ... ansa.it

VIAREGGIO CUP, SORACE (MARTINA) A SEGNO NEL POKER DELLA RAPPRESENTATIVA SERIE D ALL'ACADEMY POTEY KEAHSON #martina #sport Su Youtube: https://youtu.be/lBVorGpIwQo - facebook.com facebook

ª Il calendario delle partite del Genoa U18 - Lunedì 9 marzo | Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15) - Mercoledì 11 marzo | Lerici (SP) - località Falconara / Campo sportivo “Bi x.com