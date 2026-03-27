La Pallavolo Chieti 1996 parteciperà alla Spring Cup di Fano, torneo giovanile che si svolgerà dal 2 al 4 aprile. La squadra schiererà due formazioni in questa competizione, che rappresenta un’occasione per testare le proprie capacità in vista delle finali. L’evento si svolge in una località fuori regione e vede la partecipazione di numerose squadre provenienti da diverse parti del paese.

Un’esperienza fuori regione per crescere e prepararsi agli appuntamenti che contano. La Pallavolo Chieti 1996 sarà protagonista alla Spring Cup di Fano, uno dei tornei giovanili più partecipati del panorama nazionale, in programma dal 2 al 4 aprile. La partecipazione alla Spring Cup assume così il valore di un passaggio chiave per mettere alla prova condizione e crescita dei giovani atleti, in vista degli appuntamenti decisivi. Un’occasione per misurarsi con squadre di livello e continuare un percorso che, finora, ha dato segnali incoraggianti. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Pallavolo, Chieti 1996 alla Spring Cup di Fano con due squadre: test in vista delle finali

Articoli correlati

Leggi anche: Pallavolo Chieti 1996, il giovane Graziano D’Agostino alla Boy League con la Sir Perugia

Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile: dove vedere le partite con due squadre piemontesi in tvIl 24 e il 25 gennaio 2026, l’Inalpi Arena di Torino ospita le finali della Coppa Italia di volley femminile.