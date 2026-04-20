Calciomercato Inter e se rimanesse uno tra Acerbi e de Vrij?

Da ilprimatonazionale.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'estate del 2018, l'Inter ha concluso due operazioni di calciomercato significative: l'acquisto di un difensore svincolato proveniente dalla Lazio e la firma di un altro difensore, già in rosa, che aveva lasciato la Lazio dopo una stagione travagliata. In quel periodo, Francesco Acerbi ha firmato con i biancazzurri, mentre Stefan de Vrij è stato acquistato dall'Inter subito dopo l'ultima partita stagionale disputata all'Olimpico.

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Calciomercato Inter, le parole di Akanji: “Milan? Ho fatto la scelta giusta” .🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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