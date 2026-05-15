Due giocatori italiani si sono qualificati per le semifinali maschili degli Internazionali d’Italia 2026. Luciano Darderi ha battuto Rafael Jodar, mentre Jannik Sinner ha superato Andrey Rublev nei quarti di finale. Nel corso del match contro Rublev, Sinner ha mostrato un gioco aggressivo, con alcuni scambi duri nelle prime fasi. Un commentatore ha paragonato Sinner a Tyson, sottolineando la sua capacità di infliggere colpi pesanti fin dalle prime riprese. Ora i due atleti italiani si preparano per le prossime sfide in vista della finale.

Saranno due i giocatori azzurri impegnati nelle semifinali maschili degli Internazionali d’Italia 2026, dopo la vittoria di Luciano Darderi su Rafael Jodar e quella di ieri ottenuta da Jannik Sinner su Andrey Rublev nei quarti. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’appuntamento odierno di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ In sostanza Sinner non aveva ancora perso il servizio in questo torneo, prima del break di Rublev nel finale del secondo set. Il giocatore che ha tenuto più servizi consecutivi nella storia del tennis è il mancino australiano Wayne Arthurs con 111 (Jannik è arrivato a 61, ndr). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner come Tyson: ti tocca e ti fa male nelle prime riprese. Vedo un tie-break contro Medvedev”

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