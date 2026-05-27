Gli Stati Uniti hanno annunciato di essere vicini a concludere un accordo con l’Iran riguardo allo Stretto di Hormuz, con un’accelerazione nei negoziati. Le posizioni tra Washington e Teheran restano distanti, mentre l’Unione Europea non ha ancora reso nota una posizione ufficiale. La questione riguarda principalmente le tensioni e le attività militari nella regione, senza che si prospetti una risoluzione immediata del conflitto.

La guerra in Medio Oriente non sarà risolta da un accordo. Fatta questa necessaria premessa, negli ultimi giorni gli Usa di Donald Trump hanno accelerato per concludere un’intesa con l’Iran, annunciandone l’imminente finalizzazione. Dall’altra parte, Teheran non ci sta affatto a dirsi d’accordo con Washington, perché gli interessi strategici dei due Paesi non potrebbero essere più opposti. I negoziati coinvolgono però anche altri soggetti. Israele in primis che, qualunque sia l’esito, proseguirà nella sua offensiva nell’estero vicino, a partire dal Libano. Poi l’ Unione europea e i Paesi arabi, la prima colpita dal blocco commerciale ed energetico e i secondi dai missili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accordo Usa-Iran su Hormuz, le varie posizioni da Trump a Teheran e l’Ue: cosa sappiamo

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GUERRA USA-IRAN, HORMUZ RIAPERTO: LALLARME ORA È SULLEUROPA | GENERALE GIALLONGO

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