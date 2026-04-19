L'Iran ha rafforzato la presenza militare nello Stretto di Hormuz, dichiarando di averlo messo sotto stretto controllo. La decisione arriva dopo il proseguimento del blocco imposto dagli Stati Uniti sui porti iraniani. Teheran ha criticato le dichiarazioni dell'Unione Europea, definendole ipocrite e accusando i paesi occidentali di favorire di fatto le azioni di Washington e Israele nella regione. La situazione rimane tesa e senza segnali di de-escalation.

Nuova escalation: il passaggio marittimo è sotto “stretto controllo” dell’Iran. Tre navi hanno tentato di oltrepassarlo e sono state colpite. Il presidente Pezeshkian: “Trump non può privarci del diritto nucleare” Roma, 19 aprile 2026 – L'Iran torna a blindare lo Stretto di Hormuz, riportandolo sotto "stretto controllo", in risposta alla prosecuzione del blocco statunitense sui suoi porti. La tensione continua a salire, a tre giorni dalla scadenza del cessate il fuoco tra Teheran e Washington e mentre un accordo di pace appare ancora lontano. Poco dopo l'annuncio, almeno tre navi commerciali che tentavano di attraversare lo stretto...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, le news. Stretto blindato, tregua saltata. Teheran: "Ue ipocrita, invoca legalità su Hormuz e dà mano libera a Usa e Israele”

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"La guerra nel #Golfo non avrebbe dovuto prendere questa piega e non può durare a lungo. Questo è un punto di forza dell’odiosa teocrazia iraniana. L’ #Ue s’attesta nella difesa del diritto alla navigazione. Ed è la sola cosa assennata da farsi" @DavideGi x.com

Kakhaber Kaladze non può dimenticare cosa fece Silvio Berlusconi nel 2008 per fermare la guerra russo-georgiana facebook