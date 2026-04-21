Si avvicina la scadenza della prima rata Tari

Il Comune di Arezzo ha comunicato che il termine per il pagamento della prima rata della Tari, la tassa sui rifiuti per il 2026, è il 30 giugno. L’Ufficio tributi ha reso noto questa data, invitando i cittadini a rispettare i tempi stabiliti per evitare eventuali sanzioni. La scadenza si avvicina e i contribuenti sono chiamati a effettuare il versamento entro quella data.

Arezzo, 21 aprile 2026 – . L’Ufficio tributi del Comune di Arezzo informa che la scadenza per il versamento della prima rata della Tari (Tassa sui rifiuti) dovuta per l’anno 2026 è fissata al prossimo 30 giugno. L’acconto come al solito sarà pari al 50% del totale e verrà calcolato sulla base delle tariffe del 2025. Informazioni alla pagina https:www.comune.arezzo.ittari-tassa-sui-rifiuti-2026.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si avvicina la scadenza della prima rata Tari The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Leggi anche: Santarcangelo, cambia la Tari: prima scadenza anticipata per adeguarsi al bonus sociale Fisco, rata in scadenza il 28 febbraio per la rottamazione quater: si può pagare fino al 9 marzoAgenzia delle Entrate Riscossione ricorda il termine di versamento sia per i contribuenti in regola sia per i riammessi. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Rottamazione-quinquies: ultimi giorni per aderire; Rottamazione-quinquies 2026: scadenza imminente, ma i Comuni restano indietro. Santarcangelo, Tari: dal 2026 cambia la prima scadenzaLa modifica è legata all’introduzione di nuove disposizioni normative. In particolare, la modifica al regolamento Tari è stata istituita in primo luogo in ... chiamamicitta.it Tari nuove scadenze e calcolo aggiornato per il pagamento correttoTari 2026, nuove regole, scadenze e calcolo per famiglie e imprese Nel 2026 la tassa sui rifiuti Tari cambia tempi, criteri di calcolo e sconti. Il nu ... assodigitale.it Proroga della prima rata Tari 2026 a Catania per bonus Arera: nuova scadenza in arrivo, restano rate e possibilità di pagamento dilazionato. https://www.freepressonline.it/2026/04/20/tari-2026-a-catania-slitta-la-prima-rata/ #Catania #TARI #Tributi #Fisco #Co facebook