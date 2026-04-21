Si avvicina la scadenza della prima rata Tari

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Arezzo ha comunicato che il termine per il pagamento della prima rata della Tari, la tassa sui rifiuti per il 2026, è il 30 giugno. L’Ufficio tributi ha reso noto questa data, invitando i cittadini a rispettare i tempi stabiliti per evitare eventuali sanzioni. La scadenza si avvicina e i contribuenti sono chiamati a effettuare il versamento entro quella data.

Arezzo, 21 aprile 2026 – . L’Ufficio tributi del Comune di Arezzo informa che la scadenza per il versamento della prima rata della Tari (Tassa sui rifiuti) dovuta per l’anno 2026 è fissata al prossimo 30 giugno. L’acconto come al solito sarà pari al 50% del totale e verrà calcolato sulla base delle tariffe del 2025. Informazioni alla pagina https:www.comune.arezzo.ittari-tassa-sui-rifiuti-2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

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