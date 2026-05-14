Acconto Tari 2026 La scadenza il 18 maggio | tutte le informazioni per i cittadini

Il 18 maggio è la scadenza prevista per il pagamento della prima rata dell'acconto TARI 2026. Il versamento, pari al 50% di quanto dovuto, si basa sui dati dichiarati e si calcola utilizzando le tariffe applicate nel 2025. Questa scadenza riguarda i cittadini che devono effettuare il pagamento, seguendo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Non sono state segnalate variazioni rispetto alle procedure degli anni precedenti.

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ANCONA - Scade il 18 maggio il versamento della 1° rata in acconto TARI, quantificato sulla base dei dati dichiarati nella misura del 50% di quanto dovuto, calcolato sulla base delle tariffe vigenti nell’anno 2025. Ancona Entrate in questi giorni sta inviando ai contribuenti l’apposito avviso di.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni a Portici: cittadini UE possono votare e candidarsi, tutte le informazioni utili.Elezioni a Portici: cittadini UE possono votare e candidarsi, tutte le informazioni utili. Leggi anche: Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio Temi più discussi: Acconto TARI 2026, scadenza lunedì 18 maggio; Barberino di Mugello, problema tecnico per gli avvisi TARI 2026: il Comune invita a ignorare la mail errata; Tari 2026, scadenza acconto vicina: come pagare con tutte le modalità digitali; La Tari si potrà pagare in quattro soluzioni. Dal Comune 150mila euro. Avviso acconto Tari 2026 Sono in fase di spedizione gli avvisi di pagamento relativi alla Tassa Rifiuti (Tari) acconto 2026, con scadenza 1 rata: 31 maggio 2026 e 2 rata: 31 luglio 2026. Leggi di più: comune.ciampino.roma.it/it/news/avviso… #Ciampino #Avvis x.com Tari 2026, quando si paga, scadenze e calcolo (nuovo metodo tariffario)Tari 2026, cambiano le scadenze. Quando si deve pagare la tassa sui rifiuti, quando scade e come viene calcolato l’importo da versare? A partire da quest’anno i Comuni sono tenuti a presentare le ... money.it La Tari si potrà pagare in quattro soluzioni. Dal Comune 150mila euroÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più c ... arezzonotizie.it