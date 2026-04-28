Massacrato di botte nel cuore della movida per aver urinato in strada | il 24enne ferito è vigile

Un giovane di 24 anni è stato aggredito nel centro della movida dopo aver urinato in strada. È stato colpito con diversi colpi e trasportato in ospedale, dove si trova in rianimazione. Le sue condizioni, stando alle ultime notizie, stanno lentamente migliorando e il paziente è vigile. L’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica 26 aprile.

Le condizioni del 24enne ricoverato nel reparto di Rianimazione dalle prime luci del mattino di domenica 26 aprile, sono in graduale miglioramento. Dopo lo choc subito, gravi traumi e ferite riportate nella violenta aggressione subita da un branco di persone adulte, verosimilmente sei, il ragazzo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Alessandro massacrato di botte in strada perché gay, svolta nel caso: arrestati tre minoriSono stati arrestati e hanno l'obbligo di restare in casa tre 17enni presunti autori di un'aggressione omofoba contro un ragazzo gay. Leggi anche: Aggressione choc in strada: ciclista massacrato di botte in strada da automobilista Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aggressione choc in strada: ciclista massacrato di botte da automobilista; Denunciato e poi massacrato di botte al bar. Ipotesi spedizione punitiva; Volevano linciarmi, io massacrato di botte da 15 ragazzi: Ignazio e l’aggressione choc a Monza; Massacrato di botte nel cuore della movida per aver urinato in strada: il 24enne ferito è vigile. Massacrato di botte a Foggia perché urinava in strada, Rosario è in rianimazioneÈ ricoverato in condizioni gravi nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia Rosario Stallone, il 24enne vittima di ... immediato.net Aggressione choc in strada: ciclista massacrato di botte da automobilistaLa vittima, commesso in un negozio, è in sella alla sua bici e sta facendo ritorno alla sua abitazione dopo una giornata di lavoro. Percorre via dei Romagnoli: un tragitto che compie ogni giorno. E' u ... romatoday.it Il racconto choc della madre di un 16enne massacrato di botte da quattro coetanei a Menfi per un accendino. “Lo hanno lasciato semicosciente e pieno di sangue a terra e, da quello che mi hanno riferito, sono andati a ballare come se niente fosse”. Video facebook Nel Tg delle 14 #TgRSicilia Massacrato di botte A Menfi nell'agrigentino un sedicenne massacrato di botte da quattro coetanei. Parla la madre del ragazzo. Le indagini dei carabinieri x.com