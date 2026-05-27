Un 22enne è stato accoltellato mortalmente durante una rissa sulla banchina della stazione di Milano-Certosa e poi trasportato in ospedale, dove è deceduto. L'aggressione sarebbe avvenuta in un contesto di violenza tra gruppi, e subito dopo l'evento, circa dieci persone sono fuggite a bordo di un treno. L’ipotesi è che si sia trattato di un agguato collegato a scontri tra gang. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un 22enne, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia da famiglia originaria dell’Ecuador, è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata sulla banchina della stazione di Milano-Certosa. È accaduto intorno alle 22.30. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Si indaga sull'ipotesi di un "agguato" ai danni della vittima e del fratello che era con lui. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un treno. Il giovane, rimasto privo di sensi, è morto poco dopo il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accoltellano a morte 22enne in stazione, poi in 10 fuggono in treno. L'ipotesi dell'agguato e delle gang

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