Domenica 26 aprile a Trieste si svolgerà un evento che unisce musica e arte in viale XX Settembre. Due artisti, uno dj e un pittore, si esibiranno in un live che combina musica dal vivo e creazioni artistiche. L’evento fa parte del format Club in B, pensato per coinvolgere anche le famiglie, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale a tutto il pubblico.

? Cosa sapere Nicola Fasano e Alessandro Siviglia suonano e dipingono a Trieste domenica 26 aprile.. Il format Club in B integra musica e arte per un pubblico di famiglie.. Domenica 26 aprile, l’area di viale XX Settembre ospiterà il terzo appuntamento di Club in B, l’iniziativa firmata Creativa.Eventi che trasforma la mattinata in un momento di aggregazione musicale presso Home – Sapore di Casa. Il progetto, nato per offrire una declinazione diversa della vita notturna, si consolida nel tessuto urbano di Trieste proponendo un modello di socialità diurna che non si pone come sostituto della movida tradizionale, ma come sua naturale integrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste vibra: dj set e arte dal vivo in viale XX Settembre

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