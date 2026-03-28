Milano accoltellamento durante una rissa | arrestato un giovane di 17 anni

A Milano, durante una rissa, un giovane di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver accoltellato un ragazzo di 19 anni di origini egiziane. La vittima è stata trovata con ferite gravi e trasportata in ospedale. Gli agenti sono intervenuti sul luogo degli fatti e hanno condotto le indagini per ricostruire l’accaduto.

I Carabinieri di Milano hanno arrestato un 17enne, che, lo scorso dicembre, avrebbe accoltellato un 19enne durante una rissa. Il minorenne è accusato di tentato omicidio aggravato in concorso e rissa. La vittima, un giovane di origini egiziane, era stato trovato in gravissime condizioni. Era stato soccorso e sottoposto a un delicato intervento chirurgico e aveva raccontato di aver preso parte a una rissa scoppiata per motivi banali, culminata con la coltellata sferrata da un ragazzo, poi dileguatosi. Il presunto responsabile è stato identificato e collocato in una comunità per minori. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri ragazzi presenti al momento della violenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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