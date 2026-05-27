Il 27 maggio 2023, una donna di sette mesi di gravidanza è stata uccisa dal suo fidanzato. La vittima, incinta di sette mesi, è deceduta per mano del compagno, che è stato identificato come l’autore del femminicidio. La vicenda riguarda il femminicidio di Giulia Tramontano, avvenuto in quella data.

Il 27 maggio 2023 Giulia Tramontano fu assassinata dal fidanzato, Alessandro Impagnatiello. Perse la vota insieme al figlio che portava in grembo, al settimo mese di gravidanza. La ragazza era un’agente immobiliare.Fu Impagnatiello, barman in un locale di lusso, a denunciare la scomparsa della compagna ai Carabinieri. I familiari della donna ribadirono fin dall’inizio che non si trattasse di un caso di allontanamento volontario, tanto che Chiara Tramontano, sorella di Giulia, nella stessa serata del 28 maggio, contattò la redazione del programma televisivo Chi l’ha visto?, dopo che il telefono della sorella era risultato non più reperibile.Dalle indagini emerse che la donna aveva da poco scoperto che il fidanzato conduceva una doppia vita sentimentale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 27 maggio, il femminicidio di Giulia Tramontano

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