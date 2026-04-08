Femminicidio di Giulia Tramontano la Cassazione ordina un nuovo processo d' Appello per Impagnatiello

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il processo di secondo grado per Alessandro Impagnatiello, condannato per l’omicidio della compagna, che era incinta di sette mesi, a Senago. La decisione nasce dall’esame delle carte processuali e comporta l’avvio di un nuovo procedimento di Appello. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie, che ora dovranno riesaminare il caso.