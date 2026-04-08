Femminicidio di Giulia Tramontano la Cassazione ordina un nuovo processo d' Appello per Impagnatiello
La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il processo di secondo grado per Alessandro Impagnatiello, condannato per l’omicidio della compagna, che era incinta di sette mesi, a Senago. La decisione nasce dall’esame delle carte processuali e comporta l’avvio di un nuovo procedimento di Appello. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie, che ora dovranno riesaminare il caso.
Disposto il processo di Appello bis per Alessandro Impagnatiello, condannato per avere ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, a Senago. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, accogliendo mercoledì 8 aprile il ricorso della procura generale di Milano sulla premeditazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Impagnatiello deve tornare a processo, la Cassazione sul femminicidio di Giulia Tramontano. L’accusa: «Uccisa con un agguato premeditato»Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, ammazzata con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al settimo mese di gravidanza.
Femminicidio Tramontano, la Cassazione chiede un nuovo processo per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione”La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per aver ucciso...
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Femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura chiede l'appello bis ad Alessandro Impagnatiello: PremeditatoLa Procura generale di Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per il riconoscimento della premeditazione per Alessandro Impagnatiello ... virgilio.it
Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio del 2023 al settimo mese di gravidanza. Disposto un nuovo processo limitatamente al riconoscimento della premeditazione #ANSA - facebook.com facebook
Pg, 'femminicidio di Giulia premeditato, appello bis per Impagnatiello'. La richiesta in Cassazione, la donna uccisa nel 2023 con 37 coltellate #ANSA x.com