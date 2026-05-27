Abusi a donna fragile alla stazione di Rovigo arriva la condanna | la vittima non c’è più

Un uomo è stato condannato per aver abusato di una donna di 50 anni, affetta da gravi problemi di salute e fragilità psichiche, alla stazione di Rovigo. La vittima, successivamente, è deceduta nei mesi successivi a causa delle patologie di cui soffriva. La condanna è arrivata dopo il procedimento giudiziario legato al caso. La donna non è più presente, e l’episodio è stato oggetto di indagini giudiziarie.

La vittima, una 50enne con gravi problemi di salute e fragilità psichiche, è morta nei mesi successivi per le patologie di cui soffriva. Arriva una prima sentenza in una delle vicende che avevano provocato maggiore indignazione a Rovigo nell’estate del 2025. Il tribunale ha condannato a otto anni di reclusione un giovane di 20 anni di origine egiziana, imputato per violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una donna italiana di 50 anni. La vittima, che viveva una situazione di forte fragilità personale ed era affetta da problemi psichiatrici e da importanti patologie, è deceduta nei mesi successivi per le condizioni di salute di cui soffriva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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