Feroce rapina alla stazione del Metromare arriva la pesante condanna per l' unico maggiorenne della gang

Il 26 dicembre 2023, un giovane è stato coinvolto in una rapina avvenuta sulla stazione del Metromare. Durante l'incidente, un gruppo di tre giovani tunisini ha molestato i passeggeri e si è scatenato contro un minorenne. L'unico maggiorenne della banda è stato condannato a una pena pesante, mentre gli altri due sono ancora sotto procedimento. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità.

In tre aggredirono e pestarono a sangue un coetaneo per cercare di impossessarsi dei suoi pantaloni, gli indagati avrebbero cercato anche di minacciare un testimone Era con degli amici sul Metromare quando, la sera del 26 dicembre del 2023, venne accerchiato da un gruppo di tre giovani tunisini che, alterati dall'alcol, avevano iniziato a molestare tutti i presenti sul mezzo pubblico per poi prendersela con il ragazzino “colpevole” di avere un paio di pantaloni simili a quelli del capobanda. Il nordafricano, all'epoca 27enne, aveva quindi preteso che la vittima minorenne non solo gli facesse provare il capo d'abbigliamento ma, anche, il borsello griffato Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Feroce rapina alla stazione del Metromare, arriva la pesante condanna per l'unico maggiorenne della gang Articoli correlati La Metromare si ferma, c'è da rifare le pensiline della stazioneInterventi non più rinviabili e che, purtroppo, si possono svolgere solo di giorno. MetroMare, manca un accesso pedonale sicuro alla stazione di Ostia AnticaRaggiungere l’ingresso della stazione di Ostia Antica, per i pedoni che provengono da Stagni di Ostia, può rivelarsi un’operazione molto complicata.