Abodi senza filtri su Juventus e Milan | Troppi errori dietro il flop Champions il campo va accettato

Notizia in breve

Il ministro per lo Sport ha criticato la Juventus e il Milan per i loro risultati in Champions League, sottolineando che ci sono stati troppi errori dietro il fallimento di entrambe le squadre. Ha aggiunto che il campo va accettato e non si può nascondere le responsabilità delle prestazioni di quest’anno. Le due squadre non si sono qualificate alla prossima competizione europea, dopo una stagione negativa.