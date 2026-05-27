Abodi senza filtri su Juventus e Milan | Troppi errori dietro il flop Champions il campo va accettato
Il ministro per lo Sport ha criticato la Juventus e il Milan per i loro risultati in Champions League, sottolineando che ci sono stati troppi errori dietro il fallimento di entrambe le squadre. Ha aggiunto che il campo va accettato e non si può nascondere le responsabilità delle prestazioni di quest’anno. Le due squadre non si sono qualificate alla prossima competizione europea, dopo una stagione negativa.
Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha analizzato i verdetti più clamorosi emersi al termine della stagione calcistica, commentando in modo critico la mancata qualificazione di Juventus e Milan alla prossima edizione della Champions League. Intervenuto a margine degli Sky Inclusion Days, il rappresentante del governo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia di stampa Adnkronos, riprese dalla testata TuttoJuve.com, offrendo una spassionata riflessione sui fallimenti sportivi dei due club e stroncando sul nascere le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo a un ipotetico ritorno a tavolino della Nazionale azzurra nella competizione iridata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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