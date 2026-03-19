A Milano, la squadra locale ha perso la partita ai quarti di finale contro il Vakifbank, nonostante una battaglia lunga cinque set. La Numia ha cercato di restare in gara, ma alla fine ha ceduto nel tie-break. La semifinale vedrà il tecnico di questa squadra affrontare Conegliano, mentre il Vakifbank si guadagna un posto alle Final Four.

Non basta il cuore di una Milano sprecona a portare le rosazzurre alla Final Four di Champions di Istanbul, dove invece ci sarà il Vakifbank di Guidetti (in semifinale contro Conegliano). Il quarto di ritorno finisce, come quello di andata, 3-2 per la squadra turca, con le ragazze di Lavarini che lottano ma sprecano tante occasioni, tanto che i 32 errori (a 27) sono decisivi in un match in cui le squadre si equivalgono dal punto di vista statistico. Mvp alla fine è Boskovic (17 punti), ma al contrario dell’andata manca una dominatrice assoluta, con Egonu che va a sprazzi (chiudendo a 23 punti), Lanier che si ferma a 10 punti (con 30 attacchi), mentre le centrali Danesi e Kurtagic (20 punti con 8 muri in combinato), oltre alla solita Fersino non tradiscono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano, il cuore non basta: troppi errori, alle Final Four ci va il Vakifbank

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