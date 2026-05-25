Spalletti senza filtri | Senza carattere non sei da Juventus servono giocatori che alzino il livello

Dopo il pareggio 2-2 contro il Torino, l'allenatore ha criticato i cali mentali della squadra, sottolineando che senza carattere non si può competere in Juventus. Ha aggiunto che servono giocatori in grado di alzare il livello e portare più personalità in campo. La squadra ha subito due gol nel secondo tempo, evidenziando difficoltà nel mantenere la concentrazione. Nessun riferimento a nomi o enti specifici.

Dopo il 2-2 contro il Torino, Spalletti punta il dito contro i cali mentali della Juventus e chiede più personalità. Poi il pensiero al tifoso ferito prima della gara e la polemica sul caso dress code con il club granata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spalletti-Comolli, quale sarà il futuro della Juventus senza Champions League

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