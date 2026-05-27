Abodi | Ripescaggio Italia ai Mondiali? Non credo sia possibile e opportuno

Il ministro dello sport ha dichiarato che non è né possibile né opportuno che l’Italia venga ripescata ai Mondiali. Ha aggiunto che questa soluzione non rientra nelle opzioni considerate e che le procedure ufficiali non prevedono questa possibilità. La posizione ufficiale si basa sulle regole stabilite dalla FIFA e sulla normativa vigente. Nessuna proposta concreta di ripescaggio è stata avanzata o discussa nel contesto attuale.

(Adnkronos) – Italia ripescata ai Mondiali? “Non credo sia possibile e neanche opportuno”. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha risposto così all'Adnkronos a una domanda sul possibile ripescaggio della Nazionale italiana di calcio alla prossima Coppa del Mondo (visto il rischio di esclusione della Repubblica democratica del Congo, alle prese. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Italia fuori dai Mondiali, parlano il Ministro per lo Sport Abodi e Ivan Zazzaroni - 02/04/2026

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