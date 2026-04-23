Il ministro Abodi chiaro sull’eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali di calcio | Non è possibile e non è opportuno

Il ministro Abodi ha dichiarato che un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali del 2026 non è possibile né opportuno. La posizione ufficiale del governo italiano è stata espressa con un deciso “Decisamente no”, rispondendo alle voci e alle ipotesi circolate in questi giorni. La discussione riguarda quindi esclusivamente le decisioni prese dalle autorità sportive, senza che ci siano possibilità di reintegro per la Nazionale in questa fase.

“ Decisamente no “. E’ un po’ questa la risposta che arriva dal mondo politico italiano sull’ipotesi di un clamoroso ripescaggio della Nazionale di calcio per i Mondiali 2026. A rilanciare questa indiscrezione è stato il Financial Times da New York, con un successivo rimbalzo in Italia tramite ANSA: al centro della vicenda ci sarebbe un’iniziativa informale di Paolo Zampolli, emissario del presidente statunitense Donald Trump, che avrebbe suggerito alla FIFA – e in particolare al suo presidente Gianni Infantino – di sostituire l’Iran con l’Italia nel torneo. Secondo quanto riferito, l’idea avrebbe anche una valenza geopolitica: rafforzare i rapporti tra Washington e Roma, in una fase di rinnovata sintonia tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il ministro Abodi chiaro sull’eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali di calcio: “Non è possibile e non è opportuno” Notizie correlate Abodi fa eco a Buonfiglio: «Ripescaggio dell’Italia? Impossibile e non è opportuno!»Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini... Leggi anche: «L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran», l’idea dell’inviato di Trump: protesta Teheran. Abodi: «Non è opportuno» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Abodi avvisa il calcio: Più che i nomi contano le cose da fare. Gravina? Facile parlare di politica; Mondiali: la Fifa gela l'idea di Zampolli, dall'Italia no al ripescaggio; Governo, Abodi: Se pensiamo che non siamo ai Mondiali per i rigori sbagliati allora è un problema...; La Casa Bianca prova a far ammettere l'Italia ai Mondiali: richiesta ufficiale alla FIFA. Italia ai Mondiali al posto dell'Iran? Il ministro Abodi e il CONI non ci stanno: Impossibile ed inopportuno, ci si qualifica sul campoGli Stati Uniti si sono esposti in prima persona a proposito dell'ipotetico ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali, in sostituzione dell'Iran coinvolto tuttora nel conflitto in Medio Oriente pro ... calciomercato.com Italia ai Mondiali, Abodi e Buonfiglio no al ripescaggioRoma, 23 apr. (askanews) – Alla vigilia del dibattito sul possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026, arriva la presa di posizione netta delle istituzioni sportive. Il ministro per lo Sport An ... askanews.it Le parole di Paolo Zampolli, alto inviato di Donald Trump, sulle pressioni fatte sulla FIFA per ripescare l’Italia nei prossimi Mondiali di calcio hanno provocato la reazione dura dell’ambasciata dell’Iran nel nostro Paese - facebook.com facebook Mondiali di #calcio: gli spifferi sulla partecipazione di un Italia ripescata, mediazione con #Trump di Gabriele Manzo x.com