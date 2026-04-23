Ripescaggio Italia ai Mondiali Abodi chiaro | Non è possibile

Dopo la sconfitta contro la Bosnia, il sistema calcio italiano si trova di fronte a una situazione difficile. Una delle ipotesi circolate riguarda un possibile ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali al posto dell’Iran. Tuttavia, il ministro dello sport ha dichiarato chiaramente che questa opzione non è praticabile. La questione ha suscitato molte discussioni tra addetti ai lavori e tifosi, ma al momento non ci sono alternative ufficiali alla partecipazione già decisa.

Uno dei temi più caldi nelle ultime ore è un possibile ripescaggio dell’Italia per i prossimi Mondiali al posto dell’Iran: le parole di Abodi a riguardo La sconfitta dell’Italia contro la Bosnia ha creato un danno incredibile in tutto il sistema calcio azzurro. Non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva è davvero tremendo per chi, fino a due decenni fa, era abituato a dominare e ad avere una squadra capace di lottare fino alla fine per la vittoria finale. Ora siamo in un momento molto diverso, soprattutto per quanto riguarda la Nazionale. Gli insuccessi vanno avanti a prescindere dai Ct e dagli avversari e la sensazione è che stavolta qualcosa debba cambiare a livello più profondo.🔗 Leggi su Sportface.it

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