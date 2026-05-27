Il presidente della Lega di Serie B ha dichiarato che l’Italia non può essere ripescata ai Mondiali e che non sarebbe opportuno. Ha aggiunto che la squadra dovrebbe qualificarsi attraverso le partite ufficiali, senza affidarsi a ripescaggi o altri mezzi.

Abodi: «Italia ripescata ai Mondiali? Non credo sia possibile e neanche opportuno. Penso che una Nazionale come la nostra si debba qualificare sul campo». Sul tema di un possibile ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha espresso una posizione netta, intervenendo ad Adnkronos. « Non credo sia possibile e neanche opportuno», ha dichiarato, ricordando che «le regole spiegano che eventuali sostituzioni vengono fatte all’interno delle stesse confederazioni continentali e quindi credo che non dovremmo pensarci. Penso che una Nazionale come la nostra si debba qualificare sul campo». Un messaggio chiaro, che chiude la porta a qualsiasi ipotesi di riammissione dell’Italia alla competizione al via l’11 giugno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Italia fuori dai Mondiali, parlano il Ministro per lo Sport Abodi e Ivan Zazzaroni - 02/04/2026

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