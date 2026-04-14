Si è smarrito il gatto Lino | Aiutateci a ritrovarlo

Una donna sta cercando il suo gatto, che si è smarrito all’area sosta Mare e Parco di Casalborsetti. La proprietaria ha fatto appelli sui social e distribuito volantini nella zona, sperando di ritrovare il felino. Lino, un gatto di medie dimensioni, non è rientrato a casa da diverse ore, lasciando la famiglia preoccupata. La ricerca continua con l’ausilio di vicini e volontari.

Il micio si è perso e ora la sua padrona Sara sta cercando disperatamente di ritrovarlo. "Abbiamo perso il nostro gatto Lino all’area sosta Mare e Parco di Casalborsetti. La reception ha messo in bacheca l’avviso. È sterilizzato e microchippato”. Chi dovesse vederlo può chiamare il numero 346.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Scomparso lo studente salernitano Davide Proto, l'appello dei familiari: "Aiutateci a ritrovarlo"Cresce l'apprensione per le sorti di Davide Proto, ventiseienne originario di Salerno e studente di Lettere a Bologna, scomparso dal capoluogo... «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse»È stato smarrito a Piacenza nella zona di via Penitenti (civico 27) un gatto di razza siamese di circa un anno. Abbiamo fatto una bella corsetta… il topino Lino è piccino, ma corre velocissimo!!! *** - facebook.com facebook