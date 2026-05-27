Abbiamo cambiato talmente tanto la morfologia dei cani brachicefali che non riusciamo ad interpretare il loro volto

Uno studio pubblicato su Frontiers in Veterinary Science rivela che le persone trovano difficile interpretare le espressioni facciali dei cani brachicefali. La ragione sta nel fatto che la morfologia di queste razze è stata modificata così tanto da rendere complicato leggere i loro volti. Per comprendere le emozioni di questi cani, gli esseri umani devono usare un’elaborazione cognitiva extra rispetto ad altri cani.

Uno studio pubblicato su Frontiers in Veterinary Science ha dimostrato che interpretare le espressioni facciali dei cani brachicefali richiede un'elaborazione cognitiva aggiuntiva da parte degli esseri umani. La causa sta nella morfologia del cranio sempre più "schiacciato" a causa dell'estrema selezione genetica per rispondere alle richieste del mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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