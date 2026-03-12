ho amato talmente tanto la pallacanestro intervista a marco belinelli

In un’intervista, Marco Belinelli rivela di aver amato profondamente la pallacanestro e descrive il suono più bello del mondo come quello del pallone che attraversa la retina. L’ex giocatore di basket ha condiviso il suo rapporto con il gioco, parlando di momenti di passione e di emozioni legate alla sua carriera. La sua testimonianza mette in luce un legame sincero con lo sport.

Qual è il suono più bello del mondo? Marco Belinelli non ha dubbi: quello del pallone che straccia la retina. Sono le prime parole di The Basketball Dream, il documentario sul ragazzo da San Giovanni Persiceto che sarà al cinema il 16, 17 e 18 marzo ( qui tutte le informazioni per acquistare un biglietto ), e mettono subito al centro del racconto l’essenza della pallacanestro: un pallone, un canestro e una retina. Partire da qui può sembrare banale, ma Belinelli è anche questo: una persona che ha amato così tanto il gioco del basket da diventarne un giocatore. E il documentario racconta bene come ci sia riuscito, il percorso a partire dal sogno. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

