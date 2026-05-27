Abbadia riscopre l' archivio storico | presenti documenti del Settecento
Il Comune di Abbadia Lariana ha avviato un intervento di riordino dell’archivio storico, che comprende documenti risalenti al XVIII secolo. Il lavoro, iniziato circa quattro anni fa, si svolge nei locali sotto gli spogliatoi del campo di pallacanestro in via della Quadra. Professionisti specializzati stanno catalogando e sistemando l’enorme quantità di materiale presente, con l’obiettivo di valorizzare e conservare i documenti storici della comunità.
Il Comune di Abbadia Lariana valorizza il proprio archivio storico. Da circa quattro anni è in corso l'intervento di riordino dell'enorme quantità di materiale a disposizione nei locali sottostanti gli spogliatoi del campo di pallacanestro in via della Quadra, a cura di professionisti della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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