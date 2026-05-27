Abbadia riscopre l' archivio storico | presenti documenti del Settecento

Notizia in breve

Il Comune di Abbadia Lariana ha avviato un intervento di riordino dell’archivio storico, che comprende documenti risalenti al XVIII secolo. Il lavoro, iniziato circa quattro anni fa, si svolge nei locali sotto gli spogliatoi del campo di pallacanestro in via della Quadra. Professionisti specializzati stanno catalogando e sistemando l’enorme quantità di materiale presente, con l’obiettivo di valorizzare e conservare i documenti storici della comunità.