Dai documenti su Napoleone ai casi del dopoguerra | l' Archivio di Stato apre la storia della città

L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena annuncia la partecipazione alla venticinquesima edizione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio, in programma dal 4 al 10 maggio. Durante questa settimana, verranno proposte diverse iniziative dedicate alla scoperta della storia locale attraverso documenti come quelli relativi a Napoleone e ai periodi del dopoguerra. L’obiettivo è avvicinare il pubblico alla memoria storica attraverso approfondimenti e attività educative.

Dal 4 al 10 maggio l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa con un calendario di iniziative alla venticinquesima edizione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio.Il 5 maggio si inizia con l'incontro didattico "Le fonti archivistiche per il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate All'Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica: dal mercato medievale alla città dei muliniTre appuntamenti per riscoprire la storia di Piacenza attraverso documenti d’archivio, attività didattiche e il coinvolgimento diretto degli studenti. All'Archivio di Stato la mostra “Alpini di carta” con documenti e pubblicazioni rareGiovedì 16 aprile alle ore 16:30, presso l’Archivio di Stato in via di Santa Chiara 28r inaugura “Alpini di carta”, la mostra, a cura di Giustina...