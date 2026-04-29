Il lungo terremoto | all' Archivio Storico la presentazione del saggio di Domenico Mazza

Da messinatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà martedì 5 maggio  alle ore 16  all'Archivio Storico Comunale  la presentazione del saggio di Domenico Mazza: “Il lungo terremoto. Aspetti e problemi di una catastrofe: Messina (1908-1924)”. "Domenico Mazza, Dottore di Ricerca in Scienze Politiche e conoscitore della storia locale –.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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