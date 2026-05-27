A26 nuova chiusura notturna tra Gravellona e Carpugnino | i percorsi alternativi

Da novaratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le 22 di venerdì 29 maggio e le 6 di sabato 30 maggio, sull'A26 sarà chiuso il tratto tra Gravellona e Carpugnino in direzione Genova. La chiusura si rende necessaria per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Sono previsti percorsi alternativi per i veicoli in transito, anche se non sono stati specificati i dettagli. La chiusura riguarda esclusivamente il tratto in direzione Genova.

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Nuova chiusura notturna in arrivo sull'A26. Per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di venerdì 29 alle 6 di sabato 30 maggio sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra Gravellona e Carpugnino, in direzione Genova.Le deviazioni previsteDopo l'uscita. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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