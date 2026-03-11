A26 Genova Voltri-Gravellona Toce | chiusura notturna tra Baveno e Arona

Nella notte tra mercoledì e giovedì, l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata chiusa al traffico tra Baveno e Arona. La chiusura ha causato disagi alla circolazione per i veicoli che percorrevano quella tratta. La chiusura è stata comunicata dall’ente gestore dell’autostrada e riguarda un tratto specifico tra i due snodi.

Disagi alla circolazione nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l'autostrada A26 Genova Voltri?Gravellona Toce. Il tratto compreso tra Baveno e Arona, in direzione Genova, resterà infatti chiuso al traffico per cinque ore per consentire il passaggio in sicurezza di alcuni trasporti eccezionali.