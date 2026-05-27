A Villa Vittoria il party Red line

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, a Villa Vittoria si svolge il party “Red Line”. L’evento inizia al tramonto con drink serviti nei calici, prosegue con una cena e si conclude in discoteca, dove l’energia si trasforma in musica e luci. La serata combina momenti di relax e divertimento, con un ritmo che si intensifica nel corso della notte. L’ingresso, come annunciato, permette di vivere l’intera esperienza sensoriale.