red line international torna il film festival

Dal 10 al 14 giugno, il centro di Montalcino ospiterà la terza edizione del Red Line International Film Festival, un evento dedicato al cinema internazionale. La rassegna si svolge in cinque giorni e si concentra sui film contemporanei, attirando un pubblico interessato alle produzioni provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge nella Val d’Orcia, un’area nota per il suo paesaggio, e sta diventando una presenza stabile nel panorama delle manifestazioni cinematografiche.

Cinque giorni di cinema internazionale nel cuore della Val d’Orcia. Torna a Montalcino, dal 10 al 14 giugno, il Red Line International Film Festival, giunto alla sua terza edizione e ormai sempre più riconoscibile nel panorama delle rassegne dedicate al cinema contemporaneo. A confermare la crescita della manifestazione è il direttore artistico Antonio Spanò, che sottolinea come la qualità delle opere ricevute sia aumentata in modo significativo: oltre 500 i lavori visionati, da cui è stata selezionata una rosa di film capace di intercettare le nuove tendenze. Un programma articolato tra lungometraggi e cortometraggi, con numerose anteprime italiane e titoli già presentati nei principali festival internazionali, da Festival di Cannes a Sundance Film Festival, fino alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Berlinale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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