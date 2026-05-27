A Villa Hériot una unconference dedicata al mondo dell' audiovisivo

Prosegue a Villa Hériot il nuovo ciclo delle Uia Unconference, format di confronto aperto ideato da Uia – Università internazionale dell'arte e dedicato ai professionisti del settore culturale e creativo. Dopo il primo appuntamento sul restauro, il secondo incontro è dedicato all’audiovisivo come. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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