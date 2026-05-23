Festival della cinofilia a Posatora la tre giorni dedicata al mondo a quattro zampe con istituzioni e forze dell' ordine

Da anconatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival della Cinofilia si è aperto venerdì 22 maggio presso l’impianto sportivo di Posatora, in strada della Grotta. La manifestazione, dedicata al mondo dei cani, durerà tre giorni e coinvolge istituzioni e forze dell’ordine.

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ANCONA – Si è aperta ufficialmente ieri, venerdì 22 maggio, presso l’impianto sportivo di Posatora in strada della Grotta, la prima edizione del Festival della Cinofilia "Ankon Dorica Civitas. Fido!". La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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