Uia a Villa Hériot una giornata di confronto dedicata al restauro

Il 29 aprile 2026, presso Villa Hériot sulla Giudecca, si terrà una giornata dedicata al restauro organizzata dall’Università Internazionale dell’Arte. Verrà presentata una nuova edizione delle Uia Unconference, un evento che prevede incontri e discussioni tra professionisti del settore culturale. La manifestazione si svolge nella sede storica della villa, coinvolgendo esperti e appassionati interessati alle tematiche legate al restauro e alla tutela del patrimonio artistico.

L’Uia - Università Internazionale dell’Arte organizza il 29 aprile 2026, presso la sede di Villa Hériot alla Giudecca, una nuova edizione delle Uia Unconference, format di confronto aperto dedicato ai professionisti del settore culturale. Il primo appuntamento del nuovo ciclo sarà interamente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Al Moscati di Avellino una giornata dedicata alla care del neonatoAll’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino si è svolta oggi una tappa del percorso di incontri itineranti promossi dalla Società Italiana di... Una giornata dedicata al lavoro nel Comune di Chiusi della VernaL’evento di informazione e orientamento, in programma martedì 3 marzo, è rivolto a cittadini e aziende.