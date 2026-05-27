a vico equense ritorna uno sport in comune

Sabato 30 maggio, ad Arola, si svolge il Villaggio dello Sport di “Uno Sport in Comune”. L’evento coinvolge scuole, associazioni e famiglie in una giornata dedicata allo sport e all’inclusione. La manifestazione si tiene nel contesto della rassegna che si tiene a Vico Equense. Non sono previsti altri dettagli su orari o attività specifiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 30 maggio ad Arola va in scena il Villaggio dello Sport di “Uno Sport in Comune” la rassegna dedicata allo sport e all’inclusione che unisce scuole, associazioni e famiglie. L’appuntamento è per le 16:30 al Campo Oratorio San Raffaele. In programma atletica, calcio, tennis, danza, beach volley, tiro con l’arco, giochi antichi e laboratori creativi, con spazi dedicati anche alle attività inclusive per coinvolgere tutta la comunità. L’iniziativa punta a valorizzare il lavoro quotidiano delle associazioni sportive e culturali del territorio, viste come strumento di educazione e crescita sociale. “ Uno Sport... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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