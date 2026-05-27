A Ustica la Summer School di biologia marina porto e ambiente | una sfida comune
L'isola di Ustica si è trasformata ancora una volta in un laboratorio scientifico. Oggi ha preso il via la quarta edizione di "Ustica One Health 2026", la Summer School in biologia marina applicata organizzata dall'Ordine dei biologi della Sicilia in collaborazione con il Biodiversity Gateway. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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