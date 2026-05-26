Ustica One Health 2026 | il programma della quarta Summer School in Biologia marina applicata

Notizia in breve

Dal 27 al 30 maggio 2026, un’isola ospiterà la quarta edizione della Summer School in Biologia Marina Applicata, intitolata “Ustica One Health 2026”. L’evento si concentrerà su biodiversità, salute ambientale e il modello One Health. La scuola coinvolgerà studenti e ricercatori, con lezioni e workshop dedicati a temi legati alla tutela degli ecosistemi marini e alla relazione tra salute umana e ambientale. La location sarà l’isola di Ustica, in Italia.