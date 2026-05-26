Ustica One Health 2026 | il programma della quarta Summer School in Biologia marina applicata
Dal 27 al 30 maggio 2026, un’isola ospiterà la quarta edizione della Summer School in Biologia Marina Applicata, intitolata “Ustica One Health 2026”. L’evento si concentrerà su biodiversità, salute ambientale e il modello One Health. La scuola coinvolgerà studenti e ricercatori, con lezioni e workshop dedicati a temi legati alla tutela degli ecosistemi marini e alla relazione tra salute umana e ambientale. La location sarà l’isola di Ustica, in Italia.
Dal 27 maggio fino al 30 maggio 2026 l’isola di Ustica ospiterà “Ustica One Health 2026”, la IV edizione della Summer School in Biologia Marina Applicata dedicata ai temi della biodiversità, della salute ambientale e del modello One Health.L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Biologi della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Episodio 16 Ritorno dopo 5 anni a radio trasmettere su Spreaker San Ten Chan lo youtuber piu famoso
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: "Summer School 2026". Sono trenta i posti disponibili
Horcynus Summer School 2026 a Messina: 15 borse per il restauro dell’arte contemporaneaÈ stato aperto il bando per la Horcynus Summer School 2026, dedicata alla conservazione e al restauro delle opere d’arte contemporanea.