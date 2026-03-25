La moda come fenomeno complesso e multidimensionale | la Summer School di UniBg Mode

Dal 30 giugno al 2 luglio 2026, a Bergamo si svolgerà la Summer School di UniBg MODE, dedicata allo studio della moda come fenomeno complesso e multidimensionale. L’evento si concentrerà su aspetti legati ad arte, letteratura, media e cultura visuale, offrendo un approfondimento sui diversi campi che interagiscono con il settore della moda. La manifestazione coinvolgerà studenti e professionisti interessati a queste tematiche.

Dal 30 giugno al 2 luglio 2026 si terrà il percorso formativo, a cura dei docenti Franca Franchi e Adriano D’Aloia, che vuole contribuire alla definizione delle identità individuali e collettive nella contemporaneità Dal 30 giugno al 2 luglio 2026, l’esplorazione della moda come fenomeno complesso e multidimensionale sarà protagonista, a Bergamo, della Summer School di UniBg MODE – Arte, letteratura, media e cultura visuale. Si tratta di un percorso formativo che si pone l’obiettivo di indagare il modo in cui la moda produce e veicola immaginari, valori e forme di soggettività, contribuendo alla definizione delle identità individuali e collettive nella contemporaneità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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