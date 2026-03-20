Campi di tulipani in Italia | da Arese a Roma i parchi fioriti più belli da visitare nella primavera 2026

In Italia, i campi di tulipani sono tra le attrazioni più popolari in primavera, con località che vanno da Arese a Roma fino a Catania. Questi parchi fioriti offrono paesaggi colorati e suggestivi, attirando visitatori di tutte le età. I prezzi dei biglietti variano a seconda della regione e del parco, mentre le fioriture si estendono lungo tutta la stagione.

Tra le esperienze da provare con l'inizio della primavera ci sono le visite ai campi di tulipani: da Arese a Roma, fino ad arrivare a Catania, ecco quali sono i più belli e suggestivi d'Italia e i loro prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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