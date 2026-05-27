A un anno dalla scomparsa di Giuseppe Pierotti gli amici e parenti lo ricordano
A un anno dalla scomparsa, Forlì si appresta a ricordare Giuseppe Pierotti, figura nota nel settore imprenditoriale, sociale e culturale locale.
A un anno dalla scomparsa di Giuseppe Pierotti, Forlì si prepara a ricordare una figura molto conosciuta nel mondo imprenditoriale, sociale e culturale del territorio. La commemorazione si terrà giovedì alle 18.30 nella Chiesa del Suffragio, con una messa celebrata da monsignor Paolo Giuliani e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Gli amici ricordano il poeta Stefano Simoncelli a un anno dalla sua morte
Una borsa di studio in onore del "Moro": gli ex compagni di classe ricordano Fabio a 20 anni dalla scomparsaIl 9 aprile si terrà una cerimonia nell’aula magna di un istituto tecnico di Ravenna, in occasione del 20° anniversario dalla morte di un ex studente.
Si parla di: A un anno dalla scomparsa di Giuseppe Pierotti, gli amici e parenti lo ricordano; INTERVISTA TCP - Giuseppe Abruzzese: Lecce, la salvezza sarebbe il tuo scudetto.