A un anno dalla scomparsa di Giuseppe Pierotti gli amici e parenti lo ricordano

Da forlitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A un anno dalla scomparsa, Forlì si appresta a ricordare Giuseppe Pierotti, figura nota nel settore imprenditoriale, sociale e culturale locale.

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A un anno dalla scomparsa di Giuseppe Pierotti, Forlì si prepara a ricordare una figura molto conosciuta nel mondo imprenditoriale, sociale e culturale del territorio. La commemorazione si terrà giovedì alle 18.30 nella Chiesa del Suffragio, con una messa celebrata da monsignor Paolo Giuliani e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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