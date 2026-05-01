Gli amici ricordano il poeta Stefano Simoncelli a un anno dalla sua morte
Si intitola "Un anno senza Stefano" l'omaggio che gli amici hanno voluto fare al poeta Stefano Simoncelli, a un anno dalla sua morte. L’appuntamento - che si colloca all'interno della mostra "La forma del libro, la forma del mondo" si terrà sabato 2 maggio alle 17 alla Galleria del Ridotto e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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