Cerveteri successo per Itinerari della Salute | 59 screening cardiologici gratuiti in centro storico
A Cerveteri si è concluso con successo l’evento “Itinerari della Salute”, durante il quale sono stati effettuati 59 screening cardiologici gratuiti nel centro storico. L’iniziativa si è svolta il 18 maggio 2026, coinvolgendo cittadini che hanno potuto sottoporsi a controlli senza costi. L’intera giornata è stata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute cardiovascolare, con medici e specialisti presenti per eseguire gli esami e rispondere alle domande dei partecipanti.
Cerveteri, 18 maggio 2026 – “Itinerari della Salute”, il percorso di screening cardiologici, con elettrocardiogrammi e visite cardiologiche gratuite effettuati da Croce Rossa Italiana a Cerveteri, è stato un successo: grazie al lavoro straordinario dei Volontari del Comitato Locale di Santa Severa – Santa Marinella, e grazie alla disponibilità del Dottor Giulio Alessandri, specialista in cardiologia, che con grande generosità e sensibilità ha messo a disposizione la propria professionalità, siamo riusciti ad effettuare un totale di 59 screening cardiologici completi ad altrettanti cittadini. “Una bellissima giornata di prevenzione e salute: un nuovo tassello nell’ambito delle iniziative dedicate alla cittadinanza portato avanti insieme a Croce Rossa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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