Cerveteri successo per Itinerari della Salute | 59 screening cardiologici gratuiti in centro storico

A Cerveteri si è concluso con successo l’evento “Itinerari della Salute”, durante il quale sono stati effettuati 59 screening cardiologici gratuiti nel centro storico. L’iniziativa si è svolta il 18 maggio 2026, coinvolgendo cittadini che hanno potuto sottoporsi a controlli senza costi. L’intera giornata è stata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute cardiovascolare, con medici e specialisti presenti per eseguire gli esami e rispondere alle domande dei partecipanti.

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