A Torino gratis in un unico concerto 14 big della musica italiana | come prenotare i biglietti

Oggi, lunedì 18 maggio, è iniziata la fase di prenotazione dei biglietti per il primo concerto del Kiss Kiss Way 2026, il tour estivo di Radio Kiss Kiss. L’evento si svolgerà a Torino e vedrà la partecipazione di 14 artisti della musica italiana. I biglietti saranno distribuiti gratuitamente e potranno essere prenotati tramite il sito ufficiale dell’organizzazione. La data rappresenta la prima tappa del tour che coinvolge diverse città italiane.

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