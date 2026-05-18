A Torino gratis in un unico concerto 14 big della musica italiana | come prenotare i biglietti
Oggi, lunedì 18 maggio, è iniziata la fase di prenotazione dei biglietti per il primo concerto del Kiss Kiss Way 2026, il tour estivo di Radio Kiss Kiss. L’evento si svolgerà a Torino e vedrà la partecipazione di 14 artisti della musica italiana. I biglietti saranno distribuiti gratuitamente e potranno essere prenotati tramite il sito ufficiale dell’organizzazione. La data rappresenta la prima tappa del tour che coinvolge diverse città italiane.
Oggi, lunedì 18 maggio, è partita ufficialmente la prenotazione dei ticket per la prima tappa del Kiss Kiss Way 2026, il tour estivo di Radio Kiss Kiss che porta musica, spettacolo ed esperienze live nelle principali città italiane.Sarà proprio Torino ad aprire il calendario del tour con due. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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