A Perugia si terrà un concerto gratuito di Serena Brancale in occasione di Umbria Jazz 2026. L’evento mira a creare un collegamento tra l’artigianato locale e il festival musicale. La cantante utilizzerà elementi che richiamano la tradizione, integrandoli con sonorità moderne. La manifestazione si svolgerà in una location pubblica, coinvolgendo il pubblico presente. La partecipazione è aperta a tutti senza prenotazione.

? Cosa scoprirai Chi ha ideato il legame tra l'artigianato e Umbria Jazz?. Come farà Serena Brancale a unire tradizione e innovazione musicale?. Quali imprese storiche riceveranno i premi al Teatro Pavone?. Perché il 70% del personale Cna è composto da donne?.? In Breve Cerimonia al teatro Pavone il 2 luglio per premiare le imprese storiche.. Cna Umbria conta 16 uffici, 250 dipendenti e oltre 10mila imprese associate.. Il personale Cna vede una presenza femminile pari al 70%.. Programma iniziato a marzo con evento per mille studenti al teatro Lyrick.. Serena Brancale si esibirà in piazza IV Novembre a Perugia giovedì 2 luglio per un concerto gratuito che inaugurerà l’edizione 2026 di Umbria Jazz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serena Brancale a Perugia: concerto gratuito per Umbria Jazz 2026

Serena Brancale canta Qui con me - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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